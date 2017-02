Cosmopolite er Årets jazzklubb

foto: cosmopolite.no

– Cosmopolite har brakt fantastiske konsertopplevelser til publikum gjennom 25 år. Det er en svært vital og inkluderende konsertscene med spennende programmering. I anledning jubileet er det en stor glede å overrekke en velfortjent pris, sier Ingrid Brattset, styreleder i Norsk jazzforum.

Brattset vil overrekke prisen til grunnleggeren av Cosmopolite, Miloud Guiderk, lørdag 4. februar i forkant av Vinterjazz-konserten med Kroke & Anna Maria Jopek. Prisen Årets jazzklubb 2017 er på 25 000 kroner og tildeles i anledning den ti dager lange landsdekkende markeringen Vinterjazz.

Det er Norsk jazzforums styre, bestående av arrangører, festivaler og profesjonelle jazzmusikere, som tildeler prisen Årets jazzklubb til én av organisasjonens medlemsklubber. I vurderingen legges det blant annet vekt på en bevisst og målrettet programpolitikk, god gjennomføring av arrangementene og god organisering.

Styret i Norsk jazzforum sier følgende om Årets jazzklubb 2017:

«Cosmopolite har gjennom en årrekke vært en viktig del av Oslos jazzscene, men har også en betydning nasjonalt som en foregangsklubb. Cosmopolites program er alltid preget av mangfold, og klubben presenterer alt fra string-swing og internasjonale world music-artister, til storband og europeiske jazzstjerner med like stor selvfølgelighet. Og når publikum i tillegg møter mann- og kvinnesterke uansett hvilken av stilartene som er representert på scenen, vitner det om god kontakt med sitt publikum. En gruppe svært dyktige ildsjeler og idealister, med Cosmopolites grunnlegger Miloud Guiderk i spissen, har vært avgjørende for klubbens suksess. De har våget å satse, og presenterer musikk av høy kvalitet for et lojalt og lydhørt publikum. I løpet av sine 25 år har klubben måttet flytte flere ganger, uten at det har forringet klubbens vitalitet. Til tross for at dagens beliggenhet på Torshov er et stykke unna Oslo sentrum, og den naturlige ruten for mange musikkinteresserte, har klubben imponerende besøkstall. Cosmopolite er en raus og inkluderende konsertscene som vi vet er høyt verdsatt også av musikerne som spiller der.

Vi mener tiden er overmoden for hedring av Cosmopolite, og synes at tidspunktet er ypperlig, ettersom de feirer 25 år i år. Det er med stor glede Norsk jazzforum tildeler Cosmopolite prisen Årets Jazzklubb 2017.»

Vinterjazz over hele landet

Fra 27. januar til 5. februar inviterer Norsk jazzforum og 43 jazzarrangører til Vinterjazz 2017. I løpet av ti dager vil jazzklubber gjennom hele vårt langstrakte land, fra Longyearbyen i nord til Kristiansand i sør, presentere arrangementer med stor bredde. På programmet står blant annet Supersilent, Torun Eriksen, Karl Seglem Acoustic Quartet, Come Shine, JazzKamikaze og Hilde Hefte. Hele programmet finner du her. Vinterjazz, som i år arrangeres for fjortende gang, kan by på konserter med både lokale og anerkjente norske musikere, internasjonale navn, jazzkafeer og jam, samt kåring av Årets Jazzklubb 2017.

– Vinterjazz dekker hele jazzspekteret, og programmet rommer alt fra fri improvisasjon til tradjazz og jam sessions over hele landet. Det er et tydelig bevis på at jazz-scenen vår er våken, til tross for kulde og mørketid, sier prosjektansvarlig i Norsk jazzforum, Aleksander Haugen.