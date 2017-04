Monitor – jazz for ungdom

I 2013 tok Norsk jazzforum og Vestnorsk jazzsenter initiativ til «Monitor» – en konsertserie som presenterer unge jazzmusikere for et ungt publikum. Målet er at flere ungdom blir nysgjerrige på alt jazzen kan romme, og bli inspirert til å spille jazz selv og oppsøke flere livekonserter.

Med Monitor ønsker Norsk jazzforum også å sette fokus på formidling til ungdom blant nyutdannede jazzmusikere. Monitor skal også være en læringsprosess for musikerne som deltar. For å oppnå dette engasjeres også en mentor som skal være med som en veileder under hele prosessen rundt turneen.

Monitor-konsertene kan for eksempel presenteres på en jazzklubb eller festival, og i samarbeid med kulturskole, storband, korps eller lignende i nærmiljøet kan det også gjennomføres workshops eller lignende i forbindelse med konserten.

Chili Vanilla og Andreas Ulvo

Monitor ble gjennomført for andre gang i mars 2014 – en turné med trioen Chili Vanilla. Med seg hadde de med seg pianisten Andreas Ulvo som spillende mentor, og sammen turnerte de rundt til ulike arrangører på Vestlandet gjennom Vestnorsk jazzsenter sin turnéordning Den musikalske stamvegen.

– Å spille med Andreas Ulvo har vært utrolig kult og inspirerende. Han har tilført nye lyder til soundet vårt og inspirert oss til å trekke musikken i nye retninger, sier trommis i Chili Vanilla, Siv Øyunn Kjenstad.

Chili Vanilla er et band fullt av kontraster, og blander det eksplosive og det lekne. Improvisasjon og skranglete lydlandskap møter drivende og fengende groover. Chili Vanilla har en sterk formidlingsevne som oser av overskudd, og har et publikum langt utenfor jazzkretser.

Chili Vanilla og Andreas Ulvo besøkte Apollon i Bergen, Kabuso på Øystese, Trivselshagen i Sandane, Fugl Fønix i Etne og Spor 5 i Stavanger.

Bandet består av Synne Sanden (vokal), Steffen Granly (tuba) og Siv Øyunn Kjenstad (trommer), i tillegg til Andreas Ulvo på tangenter.

Musikerne holdt workshop og konsert i Sandane, som kan ses utdrag fra i YouTube-klippet under. Det er elever fra medie- og kommunikasjonslinja ved Firda videregående skole som står for flerkameraproduksjonen.

Morning Has Occurred og Karl Seglem

Første runde med Monitor gikk av stabelen våren 2013, da kvartetten Morning Has Occurred reiste på Vestlandsturné i regi av Vestnorsk jazzsenter. Med seg hadde de Karl Seglem som spillende mentor.

– Det har vore ei glede frå første stund å møta og spela med dei unge lovande musikarane i «Morning Has Occured». Det er alltid spennande å spela med nye musikarar – uansett alder, sier Karl Seglem.

Han mener ideen med en mentor er god. – For min del er det viktig å delta ved å musisere. Slik tilføre noko ved å involvere meg direkte. Målet er å skapa god musikk som kommuniserer og som kan inspirere dei unge musikarane til å utvikla seg vidare. Jazz er ei tilstand av konstant søking, sier Seglem.

Turneen var innom Chagall i Bergen, Kabuso på Øystese, Sildajazzens venner i Haugesund, Maijazz i Stavanger, Balejazz på Balestrand og Anjazz på Hamar.

Morning Has Occurred består av Mats Mæland Jensen (trommer), Natalie Sandtorv (vokal), Marte Eberson (piano), Sebastian Kittelsen (kontrabass).