Norsk jazz samles i Bergen

– Vi skal se i glasskula, prøve å finne ut hvor jazzen tar veien. Hva med konservering, utvikling, kunst, underholdning, sjangrene i sjangeren? Hvem er jazzmusikeren og arrangøren om 10 år, spør daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr.

Tre medlemmer, musiker Harald Lassen, Nattjazzsjef Jon Skjerdal og daglig leder for Smeltedigelen, Hilde Høgseth, har alle blitt utfordret til å se inn i glasskula og si noe om hvor de tror jazzen er om ti år. Innleggene sparker i gang en lengre temadiskusjon for landsmøtedelegatene som skal lede mot en ny strategiplan som skal vedtas i 2019.



Jazzens retning videre

– Det har vært en glede å lede et engasjert og kompetent styre de to siste årene, sier styreleder i Norsk jazzforum, Ingrid Brattset, som stiller til gjenvalg i år.

– Vi ser at vi utfordres i en tid der offentlige tilskudd i praksis ikke lenger økes. Jeg ser fram til å oppsummere det som nå ligger bak oss, og til gode diskusjoner om hvordan vi kan møte utfordringene, sier Brattset.

Tall fra 2016 viser at festivalene har hatt en nedgang på over 25% i sponsorinntekter fra året før, men samtidig har det vært en økning i billettinntektene. Til sammen har Norsk jazzforums klubb- og festivalmedlemmer arrangert rundt 3500 konserter i 2016. Organisasjonens tilskuddsordning for musikere, arrangører og storband har hatt en stor økning av søknader de siste årene. Samlet søknadssum i 2016 var på over 12 millioner kroner og det ble totalt bevilget kr 4 638 000.

– På landsmøtet i Bergen i helgen skal vi diskutere mulige retninger videre, som skal føre til mer musikk gjennom enda flere spillejobber på fortsatt gode spillesteder over hele landet, sier styreleder Ingrid Brattset.

Jazzbyen Bergen er klar

Det er fungerende fylkesordfører i Hordaland, Pål Kårbø, som åpner landsmøtet fredag ettermiddag. Vertskapet er Vestnorsk jazzsenter.

– Vi i Vestnorsk Jazzsenter gleder oss stort til å kunne ønske mer enn hundre landsmøtedelegater velkommen til vakre Bergen, forhåpentligvis i vårskrud, sier daglig leder Nina Torske, og fortsetter:

– Sammen med Bergen jazzforum og Nattjazz, «Bergen forenede jazzindustrier», gleder vi oss selvsagt også til å vise fram byens kunst- og kulturarena nummer én, USF Verftet, og til å by på flotte konsertopplevelser, bl.a. med byens stolthet Bergen Big Band og Espen Hornes JassBBBbox. Jazzbyen Bergen er klar!