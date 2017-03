Norsk innvasjon på Big Ears

på bildet over: Nils Økland Band i St. Johns Cathedral (foto: Gary Heatherly)

Ved foten av Smokey Mountains, Tennessee, ligger Knoxville, byen som huser en av USAs mest spennende samtidsfestivaler. Big Ears Festival er en banebrytende festival som krysser musikalske sjangre og presenterer noe av det mest interessante innen musikk og også film.

– Det har vært en inspirerende opplevelse å besøke denne festivalen som viser en kunstnerisk bredde jeg sjelden har sett maken til, sier Øyvind Skjerven Larsen, fagansvarlig i Norsk jazzforum.

I 2017 har festivalen hatt en norsk satsing som er et samarbeid mellom Music Norway, Ultimafestivalen, NOPA, generalkonsulatet i New York og Norsk jazzforum.

– Da festivalen tok kontakt, føltes det veldig riktig å satse på dette. En dyp interesse for norsk musikk lå til grunn, sier Eiler Fleischer ved generalkonsulatet i New York.

– Vi startet en diskusjon med Ultima, Norsk jazzforum og Music Norway, og jeg har veldig lyst til å skryte av det gode samarbeidet mellom de norske partnerne. Festivalen har jo vært helt strålende, med fantastisk respons på de norske musikerne. Dette er den type større satsning i riktig sammenheng som kan gi synlighet for norsk musikk og som generalkonsulatet gjerne bidrar til, sier Fleishcer.

Den norske deltagelsen ble lagt merke til og ordføreren i Knoxville, Madeline Rogero, ønsket i sin åpningstale den norske delegasjonen velkommen til byen.

Stående ovasjoner

Byen, på størrelse med Bergen, har en rekke bra spillesteder, og festivalen tok i bruk både teatre, kirker og kunstmuseet. Et lydhørt og engasjert publikum møtte opp i hopetall, og de elleve norske konsertene var svært godt besøkt. Frode Haltli var først ute av de norske med en solokonsert i St. John Cathedral. Dagen etter trollbandt Nils Økland Band en fullstappet kirke. Arve Henriksen og Ståle Storløkken gjorde en duokonsert i Metodistkirken.

– Det har vært strålende å spille her. Og så må jeg si at det var utrolig flott å få spille på et av de beste kirkeorglene jeg noensinne har spilt på, sier Ståle Storløkken, som også gjorde en solokonsert under festivalen.

- Ekstremt høyt nivå på norsk musikk

Supersilent avsluttet fredagen med en intens midnattskonsert i Bijou Theater, et av Tennessees eldste teatre. Deathprod nærmest løftet taket på flotte, ærverdige Tennessee Theatre, med det Rolling Stone Magazine i festivalomtalen beskriver som «doom shoegaze». To kvelder på rad, i Knoxville Museum of Art, framførte Frode Haltli Grenseskogen som var en del av fjorårets Ultimaprogram. Ultimasjef Lars Petter Hagen var også tilstede i Knoxville.

– Big Ears er en festival med et uvanlig åpent og mangfoldig program som spenner fra folk til klassisk, elektronisk, jazz og samtidsmusikk – og film! Det har vært fantastisk å oppleve den store interessen rundt den norske musikken i programmet, og også veldig fint å få bekreftet det ekstremt høye nivået norsk musikk holder – på tvers av sjangre, sier Hagen begeistret.