Nordiske jazzkometer på Umeå Jazz Festival

på bildet over: Megalodon Collective (foto: Signe Fuglesteg Luksengard)



For sekstende år på rad arrangere Norsk jazzforum og de nordiske søsterorganisasjonene Young Nordic Jazz Comets (YNJC). Årets utgave arrangeres i samarbeid Umeå Jazz Festival, og går av stabelen torsdag 27. oktober. I tillegg til det vanlige festivalpublikummet, er en rekke internasjonale gjester invitert for å høre de unge nordiske jazzkometene: Sarajevo Jazzfestival, Cheltenham Jazz Festival, Katowice Jazz Art Festival, X-jazz (Berlin), We Jazz (Helsinki), 12 Points (Dublin), Fasching (Stockholm) og Jazz & The City (Salzburg) med flere.

Fagansvarlig i Norsk jazzforum, Øyvind Skjerven Larsen, mener deltagelse i YNJC kan ha stor verdi for unge musikere i starten av en internasjonal karriere.

– Band som Pixel, Krokofant, Hanna Paulsberg Concept og fjorårets deltaker Mette Henriette har fått oppmerksomhet og spillejobber, ikke bare i Norden, men i hele Europe som resultat av YNJC-deltagelse, forteller Skjerven Larsen.

I tillegg til konsertene får bandene rikelig med tid til å bli kjent med hverandre og de internasjonale aktørene.

Line-up for 2016 er: OK:KO (Finland), Nyberg/Balvig/Nesheim feat. Kovacs (Danmark), Anna & Sölvi (Island), Daniel & Dundert (Sverige) og Megalodon Collective (Norge). Sistnevnte ble i sommer kåret til Årets unge jazzmusikere 2016 under lanseringsprogrammet Jazzintro. Hør Megalodon Collective her.

