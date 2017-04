Medlemsavtale med FestivalGruppen

FestivalGruppen (FG) ble startet i januar 2016, og lansert under by:Larm samme år. De som står bak selskapet kommer selv fra arrangørfeltet, og har produsert festivaler og konserter i mange tiår. På få måneder har FG fått på plass avtaler som små og mellomstore arrangører og festivaler kan benytte seg av. FG krever ingen medlemskap eller kontingenter. Du som arrangør kan shoppe fritt blant tilbudene. FG har to rabattnivåer (standardkunde og totalkunde), alle medlemmer av Norsk jazzforum er sikret «totalkundestatus», pass på å opplyse om ditt medlemsnummer når du kontakter FG, så er du sikret optimale betingelser.

FG kommer til å fortsette forhandlinger mot ulike leverandører. Eksempler på varer og tjenester som kommer er energidrikke og mineralvann, ulike barløsninger, mobilbetalinger med mer. Og med rammeavtalen som Norsk jazzforum og FestivalGruppen har fått på plass, så er samtlige medlemmer sikret de absolutt beste prisene på alle varer. Daglig leder Hilde Hammer er tilgjengelig for spørsmål: hilde@festivalgruppen.no eller ring 920 47 200. Følg FestivalGruppen her.

Per i dag har FestivalGruppen (FG) følgende avtaler:

Ticketmaster

FG har fått på plass en historisk avtale med Ticketmaster. Som den første aktøren i Norge kan nå FG tilby billettløsning hos den ledende aktøren i Norge, med en arrangøravgift lik NULL. Medlemmer hos Norsk jazzforum får med dette 5-10 kroner rabatt bare på denne avgiften. Ticketmaster er en meget erfaren og solid partner på billettering, og sammen med fleksibiliteten og smidigheten til FestivalGruppen, så er dette svært godt nytt for arrangører over hele landet. Ticketmaster har mange nyheter og tekniske løsninger på gang, og disse gleder FG seg til å rulle ut i markedet sammen med Ticketmaster. FG har en egen dedikert key account hos Ticketmaster, og sammen så vil de optimalisere billettløsninger hos alt fra de største festivalene til de minste klubbscenene i Norge.

Bryggeriavtaler

FG forhandler bryggeriavtaler for kunder fra 500 liter til 40.000 liter øl. FG har god dialog med de fleste større bryggerier, og kan finne den beste løsningen for din festival eller klubb. FG har også bred erfaring rundt selve produksjonen av barløsninger og effektiv håndtering av gjester, og bistår derfor gjerne med rådgivning.

Nordic Wristbands

FG har agenturet for Skandinavias største aktør på billettarmbånd og tilbehør. Nordic Wristbands er en av Europas eldste leverandører av armbånd til festivaler. FG kan tilby alt fra RFID og NFC bånd, til enkle Tyvek og plastikkbånd. Medlemmer hos Norsk jazzforum er sikret beste priser på disse produktene. På eksempelvis tekstilbånd og lanyards, så betyr dette 20,5 % rabatt.

Merchandise

XO-Profil er FGs samarbeidspartner på merchandise. Topp kvalitet på trykk, lokal produksjon og etisk handel er stikkord. FG har forhandlet alt fra T-shirts, Tote bags, Hoodies og kulepenner bare på noen få måneder.

Bankterminaler og kasseapparater

Medlemmer av Norsk jazzforum er sikret de beste priser på terminaler og kasser fra Nanopos. Eksempel pris for leie av terminal: kun kr 820,- per stk. for hele festivalperioden (ingen dagleie eller andre skjulte kostnader). *OBS: lokale bankkostnader tilkommer (tildeling av BAX, evt. transaksjonsavgift o.l.) Vi anbefaler aller arrangører å sjekke med sin bank, hva disse kostnadene utgjør.

Vin/sprit

FG fører på vegne av Spivi, Vin på PET (resirkulert plast), pouch (porsjonstørresler), Bag in Box (3 lit og 10 lit) og flasker. FG fører dessuten eksklusivt alkoholsvake shotsrør (samme type som det selges 4.000.000 av i Danmark).