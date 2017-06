Nytt program for rekruttering av bakfolk

(Illustrasjonsfoto: Music Norway)

BAKFOLK er et nytt rekrutteringsprogram for bransjetalenter som tilbys plass på workshop med en erfaren internasjonal agent under Oslo Jazzfestival. Disse vil også få anledning til å møte andre internasjonale delegater som besøker festivalen.

Er du utdannet i kulturledelse, arbeider med kulturformidling, eller er du musiker som driver med booking og søknadsskriving allerede? Vil du videreutvikle deg innen denne delen av jazzfeltet? Da er dette kanskje noe for deg.

Èn eller to kandidater vil etter Oslo Jazzfestival bli plukket ut til programmet BAKFOLK, hvor følgende tilbys:

*Kontorplass hos Music Norway i 1 år

*Internasjonal mentor

*Reisetilskudd til bransjetreff i inn- og utland

*Praksisplass hos en internasjonal agent (Tyskland)

*Faglig oppfølging fra Music Norway og Norsk jazzforum

– Økt internasjonal etterspørsel, et digitalisert marked og mye å holde styr på. Administrasjon av musikernes karrierer har vokst på bekostning av kunstnerisk utvikling. Enkelte er både gode på og komfortable med å administrere og utvikle sin egen karriere, mens andre ønsker seg hjelp for å få bedre tid til å produsere og spille musikk. Mange opplever at det mangler norske selskaper som kan utføre disse tjenestene. Dette ønsker vi å bidra til å løse, og nå leter vi etter flere som deler den ambisjonen med oss, sier Aslak Oppebøen i Music Norway.

Søknad skrives på engelsk og sendes til aslak@musicnorway.no innen 29. juni. Den skal inneholde en kortfattet tekst om ditt profesjonelle tiltak og/eller virke, samt en plan for dine prosjekter de neste 2 årene. Søkere vil få utdelt en skriftlig oppgave som skal leveres innen 8. august. Både søknader og oppgaver vil vurderes av en internasjonal jury.

Ved spørsmål, ta kontakt med Aslak Oppebøen/Music Norway (901 75 338) eller Øyvind Skjerven Larsen/Norsk jazzforum (930 33 109).