Live Maria Roggen tildelt Buddy-prisen

på bildet over: Buddyprisvinner Live Maria Roggen med Gry Bråtømyr, daglig leder i Norsk jazzforum.

– Live har begeistret mange både med sine egne verk og gjennom tolkninger av andres musikk og tekster. Hun både utfordrer, utforsker og engasjerer gjennom sine uttrykk, og hun gjør musikken tilgjengelig for stadig flere. Det har vært en stor glede å følge henne i karrieren, både alene og sammen med sine medmusikanter, sier styreleder i Norsk jazzforum, Ingrid Brattset.

Buddy-prisen ble tildelt Live Maria Roggen i forkant av hennes konsert med Helge Lien på Hellviktangen kulturhus, på Roggens hjemsted Nesodden, fredag 31. mars. Prisen ble overrakt av daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr.

I 2015 fikk Live Maria Roggen det ærefulle oppdraget som Tingingsverk-komponist for Vossa Jazz, og festivalsjef Trude Storheim er full av lovord om Buddyprisvinneren: – Live har ei eiga kraft som musikar og komponist, ho vil noko med musikken. Ho kan ta oss med inn i dei vare romma og i neste augeblikk lata opp døra ut mot den brutale verda. Ho torer bruka stemma si til å synga ut, og då ikkje berre dei vakre songane. I tillegg er Live er ei veldig bra dame som er gjer ein viktig jobb som formidlar, lærar og pådrivar for å få musikken ut til folket, sier Storheim, som også er styremedlem i Norsk jazzforum.

Styret i Norsk jazzforum sier følgende om Buddyprisvinner Live Maria Roggen:

«Live Maria Roggen er en av våre mest respekterte jazzvokalister, tekstforfattere og låtskrivere. Hun er utdannet ved jazzlinja på NTNU, har bakgrunn som pedagog ved blant annet Høgskolen i Agder og NTNU, og er i dag professor i jazzsang ved Norges Musikkhøgskole. Live Maria Roggens vokale uttrykk er utsøkt og bevegende, og som komponist er hun uredd og ærlig. Siden hun debuterte som musiker i duoen Tu’Ba i 1994, har hun gjort seg svært bemerket både i band og som soloartist. Roggen var med og starte opp kvartetten Wibutee i 1997, og har siden 1998 gjort stor suksess med bandet Come Shine som blant annet vant Spellemannpris i 2002. Etter en sju år lang pause gjorde Roggen og Come Shine comeback under Oslo Jazzfestival 2011, og slapp i fjor den kritikerroste plata «Norwegian Caravan» med standardlåter og originalkomposisjoner i heftige orkesterarrangement med KORK.

I Liveband (2003-2008) har Roggen framført egne tekster og komposisjoner, og solodebuten Curcuit Songs vant Spellemannprisen i Åpen Klasse i 2007. Roggen har i mange år vært sentral i vokalensemble Trondheim Voices som hun også har komponert for. I 2015 fikk Live Maria Roggen det ærefulle oppdraget som Tingingsverk-komponist for Vossa Jazz. Verket Apokaluptein viser en uredd og ærlig komponist og musiker som direkte utfordrer lytterne politisk og emosjonelt.

De senere årene har Live Maria Roggen vært å høre i duosamarbeid med pianist Helge Lien. Live & Lien tolker jazz og populærmusikk, og har mestret kunsten med å gjøre andres sanger til sine egne. Duoens andre album, You, ble sluppet i fjor og ble raskt en kritikerfavoritt og gjenganger på årets plate-lister.

Når Live & Lien i dag spiller på hennes hjemsted, Nesodden, er det en flott anledning til å hedre Live Maria Roggen med norsk jazz’ høyeste utmerkelse, Buddy-prisen for 2016!»

Buddy-mottakere viser høydepunktene i norsk jazz

Buddy-prisen har med få unntak vært delt ut årlig siden 1956. Et tilbakeblikk på Buddy-mottakerne er som å oppleve høydepunktene i norsk jazz de siste seks tiårene. Med Buddy-prisen følger en statuett av den legendariske trompeteren Buddy Bolden, gjenskapt av billedkunstneren Lise Frogg samt 50.000 kroner fra Norsk jazzforum. Her finner du oversikt over alle Buddy-mottakerne.