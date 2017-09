– Stor tro på potensialet

Tekst og foto: Carl Kristian Johansen/Music Norway

Nå er Marthe Heggenhougen plukket ut i programmet etter en workshop og intervjurunde med flere kandidater. Det betyr at hun får kontorplass hos Music Norway i ett år, internasjonal mentor, reisetilskudd til bransjetreff i inn- og utland, praksisplass hos en internasjonal agent (Tyskland) og faglig oppfølging fra Music Norway og Norsk jazzforum.

Bli bedre kjent med Marthe Heggenhougen her:

– Hva er bakgrunnen din?

– Jeg er 24 år gammel, født og oppvokst i Trondheim. Min interesse for musikk startet tidlig, da mine foreldre alltid har vært musikkinteresserte. Da jeg var åtte år gammel begynte jeg å spille selv, men etter mange år med spilling, musikklinje og et år med jazz på folkehøgskole, visste jeg at det ikke var utøvende musikk jeg ville satse på. Jeg har alltid vært interessert i bransjen, og startet derfor som 20-åring å studere Kulturprosjektledelse ved Høgskolen i Lillehammer. Jeg har nå bodd i Oslo i ett år, hvor jeg har jobbet både på Oslo Jazzfestival og nå på Cosmopolite.

– Hva synes du om Bakfolkprogrammet og workshopen dere deltok på?

– Jeg syns BAKFOLK-programmet er et etterlengtet prosjekt og en unik mulighet, både for oss som ønsker å jobbe for å fremme musikk, og for musikere som ønsker å nå gjennom med musikken sin. Vi fikk under workshopen en svært god og omfattende innføring i bransjen av Mike Bindraban, deleier av Good Music Company og programsjef for Het Concertgebouw i Amsterdam. Det var veldig interessant, og jeg ble motivert til å gønne på!

– Hvilke ambisjoner har du?

– Jeg er en person med mange ambisjoner. Jeg vil starte mitt eget firma og jobbe med management og booking, samtidig som jeg vil være produsent og drive med konsertavvikling. Jeg vil mye, og jeg skjønner at jeg ikke kan gjøre alt. Først og fremst skal jeg starte mitt eget agency – så får vi se hva jeg gjør videre.

– Hva blir første steg du tar innenfor Bakfolk-programmet?

Det jeg kommer til å jobbe mest med fremover, er å finne band som kan være potensielle samarbeidspartnere. Ellers skal jeg allerede i slutten av september bli med på European Jazz Network i Ljubljana, noe jeg gleder meg veldig til!

– Hvilke konkrete planer har du på lengre sikt?

– Jeg har planer om å tilegne meg masse erfaring fra flere deler av bransjen. Akkurat nå er det vanskelig å si noe om hva som kommer til å skje fremover, men jeg håper på at firmaet jeg starter i dette programmet skal kunne utvikle seg videre. Har på sikt ønsker om å bringe andre inn for å ekspandere, slik at jeg kan utvikle gode samarbeid og opparbeide en lengre roster.

– Hva slags forhold har du til jazzmusikk?

– Jeg er oppvokst med jazz, og foreldrene mine har alltid spilt plater i stua. Mamma og pappa digger begge klassikere slik som Keith Jarret, Bill Evans, Nils Petter Molvær, Miles Davis og lignende. De har også tatt meg med mye på konserter, noe jeg er mer på nå enn noen gang. For meg er jazz og improvisasjon en unik måte å formidle følelser og ekthet på, og det står meg veldig nært på mange måter.

– I hvilken grad ser du et kommersielt potensial i norsk jazz både hjemme og ute?

– Det er mye bra norsk og skandinavisk jazz, det er det ingen tvil om. Når det kommer til kommersialisering, så er jeg overbevist om at man liker det man blir eksponert for – akkurat slik som man liker musikken man vokser opp med hjemme. Jeg mener det viktigste er hvordan du presenterer musikken, uten å sette det i bås. Det er også mye rundt det musikalske som kan jobbes med i norsk jazz, men jeg har stor tro på potensialet som ligger i bunn.

– Hva hører du på nå?

For tiden har jeg dilla på Hiatus Kaiyote, Charlotte Dos Santos og Mulatu Astatke. Fin liten miks det der