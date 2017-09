Ønsker bidrag til ny trippel promo-CD

JazzCD.no er en promo CD-boks som har som formål å presentere norsk jazz i utlandet. CD-boksen skal trykkes i 5000 eksemplarer og vil de neste to årene distribueres til musikkambassadører, festivaler, jazzklubber, radiostasjoner og musikkjournalister internasjonalt. I tillegg skal den benyttes ved representasjon både i Norge og i utlandet hvor det er ønskelig å presentere kvaliteten på norsk jazz. Den vil også bli distribuert gjennom alle UDs utenriksstasjoner.

JazzCD.no består av tre CD-er med totalt 40-50 spor av like mange band/artister. Musikken skal velges ut på bakgrunn av jazzutgivelser utgitt i 2017, eller som er planlagt utgitt i 2017/2018. De utvalgte artistene må alle ha planer eller ambisjoner om å arbeide internasjonalt. En redaksjonskomité med representanter fra Norsk jazzforum, UD og andre eksterne jazzaktører vil være ansvarlig for utvalget.

Søk om å bli med

Har du utgivelser du mener bør være med, må du sende fire fysiske eksemplar, enten av den ferdige produksjonen eller en demo på hva som skal utgis, til Norsk jazzforum. Kom gjerne også med forslag til låtvalg. I tillegg må vi ha følgende informasjon; artist, komponist, tittel på CD, navn på alle musikere, plateselskap, kontaktinformasjon til booking og nettadresser. Du har selv ansvaret for at innsendte forslag er godkjent og klarert til bruk på denne promo CD-boksen.

Norsk jazzforum gjør oppmerksom på at det ved forrige runde kom over 150 søknader til 43 spor. Det vil dessverre ikke bli plass til alle som søker. De som får plass på promo CD-boksen vil bli kontaktet innen 2. oktober.

Innsendte bidrag må være Norsk jazzforum i hende innen 11. september 2017!

Bidrag sendes til:

Norsk jazzforum

Grensen 18

0159 Oslo

merk konvolutten “jazzcd.no”

For spørsmål om jazzCD.no kontakt:

Øyvind Skjerven Larsen på epost eller telefon: 9303 03109.