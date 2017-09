Søk musiker- og bandstipend

Norsk jazzforum inviterer alle ordinære musikermedlemmer til å søke om musiker- og bandstipend. Stipendenes formål er å gi profesjonelle jazzmusikere økonomisk frihet til å fordype seg i sin kunst enten via øving eller videreutdanning.

Det er for 2018 satt av kr 335 000 til stipender. Det deles ut to typer stipend: Personlig fordypnings-/studiestipend og øvings-/studiestipend for band. Personlig stipend er på kr 10 000. Øvings- og studiestipend for band gis etter størrelse på bandet: duo kr 12 000, trio/kvartett kr 15 000 og kvintett eller mer kr 18 000.



Søknadsfrist er 1. oktober 2017

Retningslinjer og søknadsskjema finner du her.