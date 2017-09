Søk deltagelse i Jazzintro 2018

Bildet: Megalodon Collective i Jazzintro-finalen 2016 (foto: Remi Aure Reksten/Moldejazz)

Jazzintro er et lanseringsprogram for unge norske jazzmusikere som har et klart potensial til å videreutvikle sine musikalske ferdigheter og ideer. På bakgrunn av innsendte søknader og demomateriale vil en fagjury velge ut inntil åtte band til å delta i lanseringsprogrammet. De utvalgte vil i løpet av 2018 få muligheten til å vise seg fram på noen av landets største jazzfestivaler, og gjennom en finale under Moldejazz utroper en fagjury ett av bandene til Årets unge jazzmusikere og vinner av Gramo-stipendet. Dette bandet vil de påfølgende to år få en lanseringspakke som blir utformet i dialog med utøverne. Denne vil inneholde konserter på klubber og festivaler i samarbeid med de regionale jazzsentrene. I tillegg får bandet Gramo-stipendet på 150 000 kroner.

– Gramo gleder seg til en ny runde Jazzintro. Vi synes dette er en unik mulighet til å støtte ny norsk musikk og musikere som er i startgropen av sin karriere. Gjennom de 6 rundene vi har samarbeidet med Norsk jazzforum, har nær 50 band fått mulighet til å presentere musikken sin for et takknemlig publikum, og 6 band har mottatt støtte på til sammen 900.000,- kroner. Det blir det skrevet og produsert mye bra musikk for, sier Anne Tone Raknes i Gramo.

– Vi gleder oss til å oppleve årets nye talent, og vet det blir en fantastisk reise gjennom jazzens mange ansikter. Lykke til til alle søkere!, avslutter hun.

I fagjuryen for Jazzintro 2018 sitter musikerne Ellen Andrea Wang, Mette Rasmussen, Kjetil Møster og Jan Gunnar Hoff. Juryleder er fagansvarlig i Norsk jazzforum, Øyvind Skjerven Larsen.

Fjorårets Jazzintro, den tiende i rekka, hadde rekordmange søker, og Skjerven Larsen forteller at nivået er høyt og mangfoldig: – Juryen i tidligere runder har latt seg imponere av både samspill og individuelle ferdigheter, og det er ingen tvil om at nivået på dagens, unge musikere er svært høyt.

Blant tidligere vinnere er Monkey Plot, Albatrosh, Puma, In the Country, Urban Connection og Megalodon Collective.

Regler for deltagelse og søknadsskjema finner du her.

Frist for påmelding er 1. november 2017.