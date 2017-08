Norsk jazzforum på Arendalsuka

Bildet: Daniela Reyes avslutter mandagens debatt med konsert (arkivfoto: Tom Lund/Balansekunst)

Stortingsvalget står for døren og Norsk jazzforum ser Arendalsuka som en viktig arena for å løfte viktige kulturpolitiske tema.

– Vi er opptatt av gode rammebetingelser for alle våre medlemmer. Arrangørene har en viktig nøkkelfunksjon i formidling av musikk og som arbeidsplass for musikerne. I debatten torsdag spør vi derfor politikeren om hvordan de vil sikre at det finnes aktive arrangører i bygd og by, sier daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr. Hun understreker viktigheten av å løfte tema til debatt nå som arbeidet med ny kulturmelding er påbegynt.

Når Arendalsuka starter opp mandag 14. august er Norsk jazzforum medarrangør av Balansekunst sin debatt Likestilling i kulturlivet – et politisk ansvar? i Bakgården i Arendal. I panelet sitter blant annet leder av Stortingets familie- og kulturkomité, Svein Harberg, SVs 1. stortingskandidat og tidligere partisekretær, Kari Elisabeth Kaski, og forbundsleder i MFO, Hans Ole Rian. Debatten avsluttes med konsert med Daniela Reyes.

Trosdag 17. august arrangerer Norsk jazzforum sammen med Arrangørforum, debatten Konsertarrangørens rolle i kulturens økosystem. I panelet sitter blant andre Svein Harberg (H), Anne Tingelstad Wøien (SP) og Geir Jørgen Bekkevold (KRF). Denne debatten strømmes direkte kl 17:00 på Kulturhuset i Oslo. Folkemusikkduoen Sudan Dudan avslutter kvelden med konsert.