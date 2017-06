Nominer kandidater til Storbandprisen

på bildet over: fjorårets vinner av Storbandprisen, Tore Bråthen (foto: Tim Challman)

Gjennom Storbandprisen ønsker Norsk jazzforum å hedre enkeltpersoner eller miljøer som har gjort en særlig viktig innsats, og gi denne viktige delen av jazzmiljøet oppmerksomhet. Kriteriene for å få prisen er at den skal gå til en enkeltperson, et miljø eller et storband som har betydd særlig mye for amatørstorband i Norge. Den skal ikke belønne storband for å være på et høyt utøvernivå alene. Storbandprisen er ment å være en pris som belønner en viktig innsats for miljøet som helhet. Mulige kandidater til prisen kan f.eks. være storbandledere, komponister/arrangører, arrangører av festivaler/konsertserier for storband, eller andre ildsjeler som har betydd mye for et miljø. Norsk jazzforum imøteser særlig forslag til kvinnelige kandidater tilknyttet storbandmiljøet.

Norsk jazzforum ønsker at storbandmiljøet selv kommer med forslag til aktuelle kandidater. Ved nomineringen skal det legges med en begrunnelse for hvorfor kandidaten bør få prisen.

Fristen for nominasjon er senest 1. september 2017. Forslag til kandidater sendes til Norsk jazzforum.

Storbandprisen vil bli delt ut under Norsk jazzforums årlige storbandmøte lørdag 14. oktober 2017.



Norsk jazzforums storbandpris ble for første gang delt ut i 2010.

Tidligere vinnere av Storbandprisen:

2010 – Odd Fossum (Big Odd Band, Knøtte Big Band, Sunnmøre Ungdomsstorband)

2011 – Audun Dertz (Arendal Big Band)

2012 – Odd R. Antonsen (Odd R. Antonsen Storband)

2013 – Romerike storbandfestival

2014 – Jon Gunnar Tovsrud (Ung Musikk Kongsberg)

2015 – Beate Elstad (SheBop Big Band)

2016 – Troe Bråthen (Sørnorsk Ungdomsstorband, Christianssand Storband)