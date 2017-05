Husk Frifond-fristen!

Frifond er en tilskuddsordning som skal bidra til å øke lokal kulturaktivitet blant unge under 26 år. Så hvis spiller i et band med minst tre medlemmer, der minst 1/3 av medlemmene er under 26 år, kan det være penger å hente. Eller hvis du arrangerer en festival for barn, eller en konsertserie der unge musikere står på scenen. Og det er også mulig å få penger til å arrangere workshops og seminarer.

