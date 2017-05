Jazzfestivaler i vinden

Arkivfoto: Come Shine på Nattjazz 2016 (foto: Terje Mosnes)



Denne uken åpner sommerens festivalsesong for alvor med Anjazz på Hamar, Maijazz i Stavanger og Trondheim Jazzfestival. Deretter kommer festivalene som perler på en snor til ut i oktober. Medlems- og interesseorganisasjonen Norsk jazzforum samler årlig statistikk fra sine 25 festivalmedlemmer, og ser både positiv og negativ utvikling etter at tallene fra 2016 er oppsummert.

I mot- og medvind

Jazzfestivalenes billettinntekter økte med 10 millioner fra 2015 til 2016.

– En økning i billettinntekter på nærmere tjuefem prosent er svært gledelig for jazzfestivalene i en tid hvor det blir stadig vanskeligere å trekke til seg nye, store sponsoravtaler, sier fagansvarlig i Norsk jazzforum, Øyvind Skjerven Larsen.

Flere jazzfestivaler har de siste årene opplevd betydelig nedgang i sponsorinntekter. Enkelte regioner har blitt særlig berørt, som festivaler og arrangører på Vestlandet etter oljekrisen. Sentralisering av sponsormidler i store konsern har også gitt utslag hos festivaler som har mistet regionale sponsorinntekter.

– Vi må berømme jazzfestivalene for at de i et krevende marked klarer å ivareta den kunstneriske kvaliteten og samtidig øke billettinntektene så betydelig, sier Skjerven Larsen.

- Tar kunstnerkår på alvor

I 2016 arrangerte Norsk jazzforums festivalmedlemmer 1097 konserter, en liten økning fra 1048 året før. Honorarutgiftene har økt med åtte millioner kroner i samme periode.

Daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr, mener en økning av honorarsatsen til profesjonelle musikere er en av årsakene til festivalenes økte honorarutgifter: – Vi ser at festivalene tar kunstnerkår på alvor og bestreber seg på å innfri MFOs minstesats for honorar til profesjonelle musikere. Det er musikken som er kjernen i det vi driver med, og derfor er det så viktig at arrangører til tross for trange økonomiske rammer, bidrar til at musikerne kan fortsette med å skape, produsere og spille, sier Bråtømyr.

Jazzfestivalåret 2016 i tall:

Antall konserter: 1 097 (2015: 1 048)

Antall solgte billetter/festivalpass: 144 473 (2015: 144 346)

Billettinntekter i kroner: 51 838 183 (2015: 41 159 664)

Sponsorinntekter i kroner: 15 128 908 (2015: 21 088 900)

Honorarutgifter i kroner: 40 971 328 (2015: 32 975 345)