Igjen klart for Jazzahead

Av: Music Norway

Arkivfoto: Come Shine på Jazzahead i 2015 (foto: Norsk jazzforum)

Jazzahead arrangeres 27-30 april 2017, og er den viktigste globale møteplassen for jazz med over 15 000 besøkende, inkludert 3000 profesjonelle deltakere fra 57 ulike land. Messehallen inneholder over 950 utstillere. Årets partnerland er Finland.

– Dette er en viktig arena for alle innenfor feltet, enten du er organisasjon, plateselskap, management, festival, musiker eller agent – kjøper eller selger. Det handler om å bygge og vedlikeholde nettverk, sier prosjektansvarlig i Music Norway Aslak Oppebøen.

Vi ser en tendens i at mangelen på støtteapparat innenfor sjangeren fører til at flere og flere musikere deltar for å promotere seg selv, mener Oppebøen. Dette kan være problematisk fordi mange agenter og festivaler ikke vil forholde seg enkeltartister.

– Det kan nok fungere bra for noen, men ikke for alle. Norsk jazzforum og Music Norway samarbeider i disse dager om et prosjekt som tar sikte på å rekruttere nye bransjetalenter innenfor feltet, avslutter han.

På den norske standen i år finner vi bl.a. Acoustic Landsscapes, Curling Legs AS, Hubro / Odin / Grappa Musikkforlag AS, Jazzland Recordings, Karl Ivar Refseth Trio, Karl Seglem / Norcd AS, Kjell Kalleklev Management, Maijazz – Stavanger International Jazz Festival, Malmin Management, Mansard Productions, Meantime Records, Music Norway, Musikklosen & Losen Records, Musikkoperatørene AS, Musikkprofil Booking & Management, Norsk Jazzforum, NRK, Pixel, Resonant Music, Rune Grammofon / Grappa, Trondheim Jazzfestival, Trondheim Voices, Victoria – Nasjonal Jazzscene.