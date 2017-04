Jazzutdanningene inn i Norsk jazzforum

Over hundre delegater fra det organiserte jazzlivet var denne helgen samlet til medlems- og interesseorganisasjonen Norsk jazzforum sitt landsmøte i Bergen. Landsmøtet stod samlet om to av de kanskje viktigste sakene som ble foreslått.

Utdanningsinstitusjoner innen høyere jazzutdanning ble vedtatt som ny medlemsgruppe i Norsk jazzforum.

– Ved å ha med utdanningene blir vi en styrket organisasjon. Den kompetansen de sitter med er viktig, og vi vil få faglig utbytte av hverandre, sier daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr, og ønsker den nye medlemsgruppen velkommen.

Det var Ernst Wiggo Sandbakk, daglig leder for Trondheim Jazzfestival og førsteamanuensis ved Jazzlinja på NTNU, som la fram forslaget på vegne av NTNU og NMH.

– Tida er inne for å invitere utdanningsmiljøet inn, sa Sandbakk, og viste til at høyere jazzutdanning representerer en omfattende og betydningsfull sektor i jazzlivet.

Satsing på jazzorkestre

Landsmøtet vedtok også at organisasjonen i kommende periode skal arbeide for en økt satsing på norske jazzensembler gjennom blant annet en fast finansiering av regionale jazzorkestre.

– Jeg er veldig glad for at landsmøtet vedtok en økt satsing på jazzensembler, sier styreleder Ingrid Brattset.

– Norge har mange små og store profesjonelle jazzensembler som alle jobber med formidling av musikk på et høyt nivå både i inn- og utland. Det er et stort behov for styrking av ensembleordningen i Kulturrådet noe et samlet Landsmøte har gitt oss i oppdrag å jobbe målrettet for, sier Brattset, og fortsetter: – Vi vil også jobbe for en stabil struktur for våre jazzorkestre som er knyttet til de regionale jazzsentrene.

Det arbeides i dag med å utvikle mandat for jazzorkestrene som er knyttet til de regionale jazzsentrene. Sentralt står blant annet det å bidra som kvalitativ drivkraft i utviklingen i egen region, og være viktige rekrutteringskilder for yngre musikere. Det er også en målsetting å sikte etter å ha et høyt internasjonalt nivå.

Fornyet tillit til styreleder

Styreleder Ingrid Brattset fikk fornyet tillit og ble gjenvalgt av et enstemmig landsmøte til en ny periode. – Vi har fått masse innspill fra landsmøtet til det nye styret, og dette skal vi ta med oss, sa Brattset i sin avslutningstale. Hun nevnte blant annet samarbeid med næringslivet som et viktig punkt styret vil jobbe med videre.

For første gang i Norsk jazzforums historie har styrevalget forløpt uten benkeforslag, og Brattset roste valgkomiteen for et solid arbeid. Musiker Håkon Kornstad ble valgt som ny nestleder.

Norsk jazzforums styre for perioden 2017 – 2019:

Ingrid Brattset, styreleder

Håkon Kornstad, nestleder ny

Inger Haugan Aasland

Trude Storheim ny

Brynjar Rasmussen

Tollef Østvang

Per Axel Koch

Hanna Paulsberg ny

Hilde Høgseth ny

Vara:

Didrik Ingvaldsen ny

Ståle Liavik Solberg

Terje Lauvdal ny