Norsk program på prestisjetunge Big Ears Festival

Big Ears i Knoxville, Tennessee, beskrives som en banebrytende festival som krysser musikalske sjangre og presenterer det mest interessante innen musikk, film og visuell kunst. De norske artistene deler plakat med blant andre Wilco, Gavin Bryars Ensemble, The Magnetic Fields, Blonde Redhead, Tortoise og Carla Bley.

– Big Ears er den desidert beste og største festivalen i USA når det kommer til å utforske rommet mellom det komplette kaos av alternativ musikk og kunstmusikk. Det er kanskje også den eneste festivalen i USA som klarer å få til dette i det formatet og skalaen som de gjør. Dette blir en sjelden mulighet for oss å spille i USA og det er fantastisk at det skjer nettopp på en festival som Big Ears, som er tydelig spisset mot det feltet vi jobber i, sier Helge «Deathprod» Sten.

Festivalen i Knoxville, Tennessee, har i 2017 en norsk satsing som er et samarbeid mellom Music Norway, Ultimafestivalen, NOPA, generalkonsulatet i New York og Norsk jazzforum.

Konserter og paneldebatt

Det blir totalt ni konserter med norske musikere under Big Ears. På åpningskvelden gjør Frode Haltli en solokonsert og fremfører senere verket Grenseskogen som var en del av fjorårets Ultimaprogram. Nils Økland gjør sine første USA-konserter på festivalen, både med Nils Økland Band og to duokonserter med Sigbjørn Apeland og Mats Eilertsen. Supersilent, som markerer sitt 20 årsjubileum under Ultima i september, gjør en konsert i historiske Bijou Theatre, i tillegg til Ståle Storløkken og Arve Henriksens duokonsert. Det blir konsert med Deathprod. Storløkken og Henriksen gjør også solokonserter.

Norsk jazz og samtidsmusikk og hvordan moderne jazz og samtidsmusikk krysser sjangergrenser vil være tema i en av festivalens panelsamtaler. I panelet sitter Nils Økland, Helge Sten, Jan Ole Otnæs fra Nasjonal jazzscene og Ultimafestivalens Lars Petter Hagen. Samtalen ledes av den amerikanske musikkjournalisten Peter Margasak (Chicago Reader og Downbeat).

– The three Norwegian groups featured at Big Ears this year nicely encapsulate what’s so enticing and beguiling about contemporary music from Norway these days. Nils Økland, Frode Haltli, and Supersilent all make radically disparate music, but they share a endless sense of curiosity and a refusal to heed orthodoxy. They all follow their instincts, leading them into new places. I’m excited to talk about what makes music from Norway stand out at our panel discussion on Friday afternoon, sier Margasak.

