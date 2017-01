Ti dager Vinterjazz

på bildet over: Torun Eriksen (pressefoto: Anders Nilsen)

I løpet av ti dager vil jazzklubber gjennom hele vårt langstrakte land, fra Longyearbyen i nord til Kristiansand i sør, presentere arrangementer med stor bredde. Vinterjazz, som i år arrangeres for fjortende gang, kan by på konserter med både lokale og anerkjente norske musikere, internasjonale navn, jazzkafeer og jam, samt kåring av Årets Jazzklubb 2017.

– Vinterjazz dekker hele jazzspekteret, og programmet rommer alt fra fri improvisasjon til tradjazz og jam sessions over hele landet. Det er et tydelig bevis på at jazz-scenen vår er våken, til tross for kulde og mørketid, sier prosjektansvarlig i Norsk jazzforum, Aleksander Haugen.

Hilde Hefte på Vinterjazzturné i Sør-Norge

Allerede torsdag «tjuvstarter» vokalist og komponist Hilde Hefte med turnéåpning på Bø Jazzklubb. Heftes Vinterjazzturné går deretter videre til Flekkefjord, Kristiansand, Arendal, Risør og Skien. På konsertene blir hun å høre solo, i duo-format med harpe og med piano, og selvfølgelig med fullt band. Repertoaret består av deler av bestillingsverket hun skrev til Tall Ships Races i Kristiansand i 2015 i tillegg til andre deler av Hildes rikholdige musikalske univers; jazzens standardlåter og hennes egne komposisjoner. Noe av musikken hun presenterer er hentet fra den kritikerroste plata Short Stories som ble utgitt i 2013 og fra rykende ferske Quiet Dreams som slippes i forbindelse med denne turnéen. Bandet er sammensatt av et knippe strålende musikere: Hilde Hefte – vokal, Johanna Nousiainen – harpe, Egil Kapstad – piano, Rolf Kristensen – gitar, Ole Kelly Kvamme – bass, Trygve Tambs-Lyche – trommer og Simen Hefte Endresen – lyddesign.

Marius Neset på turné med JazzKamikaze

Saksofonist Marius Neset har de siste årene har oppnådd stor internasjonal anerkjennelse. Da det velrenommerte, amerikanske jazzmagasinet Downbeat nylig lanserte 25 musikere som ville ha avgjørende innflytelse på framtidas jazz, var Marius Neset med, som eneste europeer. Når Neset nå legger ut på Vinterjazz-turné, så er det med København-baserte JazzKamikaze. Bandet fikk sitt store gjennombrudd i 2005 og har siden utgitt fire plater og turnert over hele verden.

Torsdag 2. februar spiller JazzKamikaze på Jazz Evidence i Kongsberg, 3. februar på Bergen Jazzforum og 4. februar i Misvær på Ysteriet Kro og Scene. Dette er ikke første gang JazzKamikaze besøker Misvær i Nordland. Bandet spilte under åpningen av Ysteriet Kro og Scene i 2014 hvor de også gjorde et opptak sammen med Skjerstad Mannskor og samplet Misvær kirkes orgel. Opptaket er med på JazzKamikazes kommende album.

Vinterjazz-helg på Dokkhuset i Trondheim

Trondheim Jazzforum og Dokkhuset Scene samarbeider i år om Vinterjazz. Helgen 27.- 28. januar blir det en vinterjazz-festival over to dager med fem band og DJ’s ut i de små timer.

– I stedet for å ha mange konserter spredd rundt omkring i Vinterjazz-perioden, syntes vi det er mer spennende å rett og slett lage en festival. Alle konsertene vil foregå på Dokkhuset Scene midt i sentrum av Trondheim, forteller produsent på Dokkhuset, Arild Schei.

Programmet har en god spredning av både unge og etablerte musikere, mange med lokal tilknytning. Noen er under utdanning ved Jazzlinja på NTNU i disse dager og andre ble uteksaminert for en stund siden. Fredagen blir det konserter med Ivan Blomquist Trio og Trichotomy feat. Elisabeth Nygård-Pearson. Lørdag blir det improvisert musikk fra studenter på Jazzlinja ved NTNU med bandet Matrosjska, hardtsvingende 60-talls jazz med Rønnings Jazzmaskin og kvartettjazz med tidløs kvalitet med Hildegunn Øiseth Quartet. Mer om programmet her.

Festivaler med særpreg

Tre unike festivaler går også av stabelen under årets Vinterjazz. Finsejazz er den lille høyfjellsfestivalen med utsolgt hus hver vinter. Jazzelskende fjellfolk får siste helga i januar oppleve blant annet Arild Andersen, Erlend Apneseth Trio og Team Hegdal. Polarjazz i Longearbyen på Svalbard er verdens nordligste jazzfestival og 2. – 5. februar kan de by på blant annet Jaga Jazzist, Tonbruket, Highasakite og Ane Brun. Bodø Jazz Open inviterer til konserter med blant andre Arild Andersen med Ensemble Denada, Torun Eriksen og Trail of Souls de første fire dagene i februar.

Landsomfattende markering av jazz

Vinterjazz arrangeres over hele Norge i perioden 27. januar til 5. februar, og er en tidagers landsomfattende markering av jazz, hvor formålet er å sette fokus på aktiviteten og entusiasmen som finnes på landets jazzklubber. Vinterjazz er en årlig event og arrangeres av Norsk jazzforum i samarbeid med organisasjonens medlemsklubber. I løpet av ti dager vil landets jazzklubber og -festivaler tilby arrangementer med stor bredde. Hele programmet for Vinterjazz 2017 finner du her.