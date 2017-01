Storband samlet til medlemsmøte

på bildet over: Martin Myhre Olsen, Midtnorsk Ungdomsstorband (foto: Tim Challman)

Romerike Storbandfestival har blitt landets viktigste møteplassen for storband og dannet en fin ramme rundt Norsk jazzforums årlige medlemsmøte. Nærmere førti deltakere var samlet fra tidlig formiddag for å drøfte felles saker, utveksle erfaringer og få faglig påfyll.

Martin Myhre Olsen, kunstnerisk leder i Midtnorsk Ungdomsstorband, startet dagen med å snakke om rekruttering til storband fra en ung musikers ståsted, og om hva han opplever som inspirerende for den nye generasjonen storbandmusikere. Kåre Nymark jr., med lang fartstid på den norske jazzscenen og solid erfaring fra storbandfeltet, delte sine erfaringer fra ulike samarbeidsprosjekter med storband, i tillegg til å snakke om samarbeid generelt og hans arbeid med New Orleans-musikk for storband.

Fagansvarlig i Norsk jazzforum, Øyvind Skjerven Larsen, informerte om Norsk jazzforums tilskuddsordninger for storband.

Etter lunsj var temaet samarbeid, og to storband delte sine erfaringer med møtedeltakerne. Ervik Storband fortalte om «That Almost 70’s Show» som de hadde med sangteateret Drops, og Østre Toten Storband fortalte om «Jazzsalongen» der de gjorde et samarbeid med flere anerkjente musikere fra distriktet. Det var to interessante presentasjoner om suksessfulle samarbeid, men også et innblikk i utfordringer man møter underveis.

Storbandmøtet ble avsluttet med workshop hvor møtedeltakerne ble delt inn i grupper for å diskutere videre rundt hovedtemaene rekruttering og samarbeid.

Hele oppsummeringen fra Storbandmøtet 2016 kan lastes ned her (pdf).