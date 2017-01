Storbandprisen 2016 tildelt Tore Bråthen

foto: Tim Challman

Tore Bråthens innsats med å etablere og utvikle Sørnorsk Ungdomsstorband beskrives som uvurderlig, og hans entusiasme og faglig kompetanse har vært en viktig inspirasjonskilde for ungdommene i miljøet.

Bråthen mottok prisen i forbindelse med at den nasjonale medlems- og interesseorganisasjonen Norsk jazzforum holdt sitt årlige møte for landets storband under Romerike Storbandfestival i Lillestrøm 15. oktober. Det var daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr, som overrasket Bråthen med prisen under konserten han spilte med Christianssand Storband.

– Ildsjeler som Tore Bråthen er svært viktig for rekrutteringen til storbandmiljøet, og Bråthens arbeid med Sørnorsk Ungdomsstorband er inspirerende, sier Bråtømyr.

Norsk jazzforum vil gjennom sin storbandpris synliggjøre hvilken betydning en enkelt person eller et miljø har for storband i Norge, og for norsk jazz generelt. Den eller de som mottar prisen bør ha vært med på å skape ringvirkninger som har betydning for et større miljø. De må være ildsjeler, som både spiller en rolle for det sosiale, så vel som det musikalske. Det er storbandmiljøet selv som nominerer kandidater, og styret i Norsk jazzforum som beslutter hvem som mottar prisen. Med Storbandprisen følger 25 000 kroner.

I Norsk jazzforums begrunnelse for Storbandprisen 2016 heter det:

«Tore Bråthen har vært uvurderlig i sitt arbeid med unge storbandmusikere. Som mangeårig leder av regionens ungdomsstorband, Sørnorsk Ungdomsstorband, er han en sentral drivkraft, og har ivaretatt to svært viktige faktorer i dette arbeidet, nemlig faglig kompetanse og kontinuitet. Tore har gjort en uvurderlig innsats med å etablere og utvikle bandet både som tilbud til den aktuelle aldersgruppen (16-20 år), gjennom å arbeide med tilretteleggingen til bandet, gjennom tilrettelegging av den musikalske læreprosessen til medlemmene og gjennom den kjennskapen til jazz som musikerne i bandet og publikum på bandets konserter har fått opp gjennom årene.

Flere av musikerne som gjennom årene har spilt i ungdomsstorbandet, har blitt medlemmer i andre storband i regionen. En del av dem har også gått videre med musikkstudier og blitt sentrale musikere i ulike band og jazzmiljøer. Noen har senere kommet tilbake og medvirket som instruktører i ungdomsstorbandet. Tores entusiasme, evne til å motivere ungdommene i bandet og gi dem gode musikalske erfaringer kombinert med god veiledning og instruksjon, er en viktig årsak til det.

Tore Bråthen er også musikalsk leder og trompetist i Christianssand Storband, og har vært svært delaktig i å utvikle dette bandet til et storband som holder meget høyt musikalsk nivå.

Det er en glede å tildele Tore Bråthen Storbandprisen 2016!»

Tore Bråthen er opprinnelig fra Sveio i Hordaland, men er bosatt i Kristiansand. Han er til daglig ansatt som universitetslektor på Institutt for rytmisk musikk ved Universitetet i Agder. Han underviser i blant annet komponering, arrangering og samspill, er faglig koordinator for den utøvende bacheloren på Institutt for Rytmisk Musikk og er med i en forskningsgruppe der musikkteknologi er i fokus.