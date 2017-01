Turnétilbud: MEGALODON COLLECTIVE mars 2017

Foto: Signe Fuglesteg Luksengard

TURNÉTILBUD:

ÅRETS UNGE JAZZMUSIKERE 2016 / PLATESLIPPTURNE

MEGALODON COLLECTIVE

Norgesturné uke 10, 11 og 12: mandag 6. – søndag 26.mars 2017

«Megalodon Collective framstår som et komplett band med fantastiske instrumentalister. Bandet har en utrolig forfriskende blanding mellom fullt anarki og fin struktur. De spiller supertight og skranglete på samme tid. Det er massivt og lekent og improvisasjonspartiene har en tydelig retning. Bandet er et sant musikalsk kollektiv og bandets navn buldrer fra havets prehistoriske dyp.» Juryens begrunnelse, Jazzintro/Årets unge jazzmusikere 2016

Lytt: ITUNES SPOTIFY TIDAL





Sjumannsorkestret Megalodon Collective slo ned som en energibombe i det norske jazzmiljøet med Spellemann-nominasjon for debutplaten Megalodon (2015). Det kom kanskje ikke som noen stor overraskelse at kollektivet også trakk det lengste jazzintrostrået.

Septetten oser av spilleglede, humor og selvtillit og har gjennom en aktiv sommer spilt på landets største jazzfestivaler. Underveis har de opparbeidet seg et entusiastisk publikum og mottatt strålende kritikker, både i Norge og i utlandet. Dette har resultert i en hektisk høst med konserter over hele Europa og innspilling av sin andre plate. Plate nummer to lanseres i forbindelse med den landsdekkende klubbturneen i mars 2017.

Megalodon Collective er:

Martin Myhre Olsen (Lillestrøm) – saksofon, Karl ‘Kalle’ Nyberg (Lund, Sverige) – saksofon, Petter Kraft (Malmø, Sverige) – saksofon, Karl Haugland Bjorå (Evje) – gitar, Aaron Mandelmann (Simrishamn, Sverige) – bass, Andreas Skår Winther (Ålesund) – trommer, Henrik Lødøen (Brattvåg) – trommer

Megalodon Collective fant sammen på «jazzlinja» i Trondheim, og musikerne er på hver sin kant svært aktive og kan oppleves i utallige andre konstellasjoner. Som Megalodon Collective danner de et av Norges desidert mest spennende jazzorkestre.

Hør intervju og liveinnslag på Spillerom NRK P2

Les intervju på Ballade

Praktisk info:

Norsk jazzforum lager plakater og annonser for Norges-turneen.

Egenandel arrangør kr 10 000 + overnatting og middag.

Backline:

Forsterker til elgitar og kontrabass. To trommesett.

Ledige datoer:

UKE 10 – 6, 7, 8, 10, 11, 12

UKE 11 – 13, 14, 15, 16, 18, 19

UKE 12 – 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

Booking:

Håvard Skaset havard(a)ostnorskjazzsenter.no 91638074

