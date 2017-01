Søk Frifond-midler!

Norsk jazzforum oppfordrer alle medlemmer som har gode prosjekter for og med barn og unge om å søke midler.

– Barn og unge er et satsingsområde for Norsk jazzforum, og Frifond er en flott ordning som realiserer mange gode prosjekter. Vi har mer Frifond-midler enn vanlig til fordeling i årets siste måneder, og dette skal komme medlemmene til gode, sier daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr.

Frifond er rettet mot prosjekter/tiltak for og med barn og unge under 26 år, og det gis støtte til blant annet konserter, lokale turneer, opplæring/seminar og studioleie. Alle Norsk jazzforums medlemmer, musikere, klubber, festivaler, storband og regionale jazzsentrene, kan søke Frifond. Mer om kriterier for Frifond her.

Har du spørsmål rundt ordningen, kontakt oss.